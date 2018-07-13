Kayıp Evrim Atış'ın annesi: Yavrumu kaçırdılar!

'KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ'

Kayıp Evrim'in annesi Dilek Atış, kızını çok özlediğini belirterek, "Sizlerden yardım istiyorum. İnşallah kızım bulunsun başka bir şey istemiyorum. Yeter ki kızım bulunsun. Herkes arıyor. Görenler, duyanlar varsa haber versinler. Kızımı çok özledim. Sabah, akşam arıyoruz. Arama- tarama yapıldı; ama bulamadılar. Biz kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Benim yavrumu kaçırdılar. Olsaydı zaten burada bulurlardı. Şimdiye kadar bu köyde böyle bir şey olmadı" diye konuştu.