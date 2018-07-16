Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

Tokat'ta 7 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı en son henüz konuşamayan 1,5 yaşındaki kardeşi gördü. Anne Dilek Atış, "Küçük kızım konuşabilse her şeyi anlatırdı" dedi. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından Evrim'in köydeki evi ile bir yakınının evinde inceleme yapıldı. Küçük Evrim'e ait bir delil aranan çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Ankara'dan gelen JAK ekibi de arama çalışmalarına ormanlık alanda devam etti. Tarlalar, çalılıklar, dere yatağı, kullanılmayan yayla evleri arandı. Ekipler en küçük bir detayı gözden kaçırmamak için yoğun çaba gösterdi. Komandolar, JÖH timi ve AFAD ekipleri de çeşitli noktalarda arama çalışmalarına devam etti.