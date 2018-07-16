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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

Giriş Tarihi: 16.07.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 11:14
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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı
Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 'ı (3,5) arama çalışmaları 7'nci günde sürdürülüyor. Evrim'in ailesiyle yaşadığı Yenisu köyündeki evde, yaklaşık 1 saat arama yapılırken, küçük kıza ait ize rastlanmadı.

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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı
Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü , 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi.

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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı
Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, ekipler tarafından 6 gündür aranmasına rağmen bulunamadı.

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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı
Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

Tokat'ta 7 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki 'ı en son henüz konuşamayan 1,5 yaşındaki kardeşi gördü. Anne Dilek Atış, "Küçük kızım konuşabilse her şeyi anlatırdı" dedi. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından Evrim'in köydeki evi ile bir yakınının evinde inceleme yapıldı. Küçük Evrim'e ait bir delil aranan çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Ankara'dan gelen JAK ekibi de arama çalışmalarına ormanlık alanda devam etti. Tarlalar, çalılıklar, dere yatağı, kullanılmayan yayla evleri arandı. Ekipler en küçük bir detayı gözden kaçırmamak için yoğun çaba gösterdi. Komandolar, JÖH timi ve AFAD ekipleri de çeşitli noktalarda arama çalışmalarına devam etti.

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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı
Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

'PERİŞAN HALDEYİZ'

Askerlerle birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını anlatan Evrim'in amcası Niyazi Atış, "Evrim'i biz de arıyoruz, bulamıyoruz. Görenlerin, duyanların veya ufak bir şey bilenlerin bizlere özellikle bana ulaşmasını rica ediyorum. Kızımızı bize getirin veya bir netice öğrenirseniz bana bildirin. Biz çok kötü durumdayız. Annesi, babası, ben çok kötü durumdayız. Perişan haldeyiz" dedi.

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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı
Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

'EVRİM'İ ÇOK ÖZELDİM'

Köyde yaşayan Sinem Ölmez (13) ise Evrim ile yaz tatillerinde oyunlar oynadıklarını söyledi. Ölmez, "Annesi yemek yaparken, ben de Evrim'e bakıyordum. Çok tatlıydı, çok konuşkandı; ama konuştuklarını anlamıyordum, bebekti. Çok seviyordum. Kardeşimle beraber oynuyorduk. Evrim bulunursa yine oynarız. Çok özledim Evrim'i, inşallah bulunur" diye konuştu.

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'in ailesiyle yaşadığı ev arandı
Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

KÖYDEKİ EVDE ARAMA YAPILDI

Evrim'i arama çalışmalarının 7'nci gününde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenini bulan, Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesindeki kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı.

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