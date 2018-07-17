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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...

Giriş Tarihi: 17.07.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 11:28
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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...
Kayıp minik Evrim'i Kurtlar arıyor...

'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan komandolar, Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki 'ı arıyor.

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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...
Kayıp minik Evrim'i Kurtlar arıyor...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan "Kurtlar", ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza attı.

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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...
Kayıp minik Evrim'i Kurtlar arıyor...

Tabur, kısa süreli olarak Sivas, Sinop ve Giresun'da da görev aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ağrı'da ziyaret edilen tabur, operasyondaki başarılarından dolayı tebrik edilmişti.

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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...
Kayıp minik Evrim'i Kurtlar arıyor...

Yurt içi ve yurt dışı pek çok görevde bulunan "Kurtlar", 3 günden bu yana da Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan minik Evrim'i arama çalışmalarında görev yapıyor.

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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...
Kayıp minik Evrim'i Kurtlar arıyor...

Çadırlar bölgesinden başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmaları yürüten komandolar, 100 kişinin katılımıyla özellikle ormanlık alanlarda titiz bir arama gerçekleştiriyor.

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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...
Kayıp minik Evrim'i Kurtlar arıyor...

Komandolar, küçük kızın kaybolduğu bölgede ve köy yakınlarında çalışmalarını yoğunla��tırıyor.

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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor...
Kayıp minik Evrim'i Kurtlar arıyor...

Göreve yaptıkları yerlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren "Kurtlar", minik Evrim'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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