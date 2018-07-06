Kayıp Yusuf Yılmaz ile ilgili umutlar yıkıldı!

Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz'ı bulamadı. Bunun üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, köy çevresinde Yılmaz'ı aramaya koyuldu. Önceki güne kadar yapılan arama çalışmalarında Yılmaz'ın izine rastlanmadı. Ancak İstanbul'dan önceki gün gelen iddia, çaresiz bekleyişini sürdüren aileyi umutlandırdı. İddiaya göre Yılmaz, İstanbul Beylikdüzü taraflarında kendisini gazete ve televizyonlarda çıkan fotoğraflarından tanıyan bir vatandaş tarafından görüldü.