KAYMAKAMLIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak. Kaymakamlık sınavı sonrasında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek.

İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.",

70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacak.