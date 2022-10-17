ÖSYM tarafından uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 16 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Cevap anahtarının yayınlanmasıyla beraber gözler Kaymakamlık Sınavı sonuçları tarihine çevrildi. Sınavlarda başarılı olan adaylar, mülakata davet edilecek. Bu noktada söz konusu sınava katılan binlerce kaymakam adayı, ''Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı ve sınav sonuç tarihi…