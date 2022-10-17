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Haberler Yaşam Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? ÖSYM AİS ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF İNDİR ekranı!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 10:00

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? ÖSYM AİS ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF İNDİR ekranı!

ÖSYM tarafından uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 16 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Cevap anahtarının yayınlanmasıyla beraber gözler Kaymakamlık Sınavı sonuçları tarihine çevrildi. Sınavlarda başarılı olan adaylar, mülakata davet edilecek. Bu noktada söz konusu sınava katılan binlerce kaymakam adayı, ''Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı ve sınav sonuç tarihi…

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? ÖSYM AİS ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF İNDİR ekranı!

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 16 Ekim Pazar günü Ankara'da düzenlendi. Kaymakam olmak isteyen binlerce aday, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarından toplam 100 soru karşısında ter döktü. Sınavın hemen ardından Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. Akabinde adaylar, Kaymakamlık Sınavı sonuçları için geri sayıma geçti. Bilindiği üzere başarılı olanlar, sözlü sınav yani mülakatlara davet edilecek Peki, Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? İşte, ÖSYM ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranı ile sınav sonuç açıklanma tarihi…

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? ÖSYM AİS ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF İNDİR ekranı!

2022 KAYMAKAMLIK SINAVI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 16 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınav, Ankara'da (062 Ankara-Çankaya/067 Ankara-Yenimahalle) yapıldı ve saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarından toplam 100 soru yöneltildi ve 150 dakika (2,5 saat) süre verildi.

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Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? ÖSYM AİS ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF İNDİR ekranı!

KAYMAKAMLIK SINAVI SORULAR VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM, 2022 Kaymakamlık Sınavı sorularını ve cevaplarını adayların erişimine açtı.

Kaymakam adayları, 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı temel soru kitapçığı ve cevağ anahtarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden görüntüleyebilirler.

KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? ÖSYM AİS ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF İNDİR ekranı!

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınavı sonuçları, 10 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakat ne zaman? ÖSYM AİS ile 2022 Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları PDF İNDİR ekranı!

KAYMAKAMLIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak. Kaymakamlık sınavı sonrasında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek.

İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.",

70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacak.

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