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Kayseri'de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
11:22
Kayseri'de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!
Kayseri'de yaşayan N.K., aşık olduğu kişiyle bir araya gelebilmek umuduyla sosyal medya üzerinden karşılaştığı bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Sosyal medya platformunda gördüğü bir hesap, N.K.'ya sevdiği kişiyle buluşmasını sağlayabileceğini vaat etti. Ancak bu vaat, 535 bin TL'lik bir dolandırıcılık hikâyesine dönüştü. İşte detaylar…