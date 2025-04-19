Kayseri’de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!

Daha sonra da bu büyünün yanlış olduğu bir başka hoca tarafından dile getirilmiş ve bu şekilde de kendisinden toplamda 400 bin TL daha para istenmiş. 400 bin TL'yi geri iade etmek için ise 52 bin TL masraf olduğu söylenmiş ve bu aşamada müvekkil artık bunların dolandırıcı olduğuna kanaat getirmiş.