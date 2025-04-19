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Haberler Yaşam Kayseri'de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:22

Kayseri'de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!

Kayseri'de yaşayan N.K., aşık olduğu kişiyle bir araya gelebilmek umuduyla sosyal medya üzerinden karşılaştığı bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Sosyal medya platformunda gördüğü bir hesap, N.K.'ya sevdiği kişiyle buluşmasını sağlayabileceğini vaat etti. Ancak bu vaat, 535 bin TL'lik bir dolandırıcılık hikâyesine dönüştü. İşte detaylar…

İHA
Kayseri’de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!

Kayseri'de yaşayan N.K.; aşık olduğu kişi ile bir araya gelebilmek için çözüm yolu ararken, sosyal medya platformu üzerinden bir hesapla karşılaştı. Hesap sahibinin kendilerini bir araya getirebileceğini söylemesi üzerine iletişime geçen N.K., daha sonra kendisinden istenilenleri yapmaya başladı.

Kayseri’de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!

SAHTE DEKONT İLE 52 BİN TL TUTARINDA MASRAF BELGESİ GÖNDERDİLER!

Hesap sahibinin kendisinden malzeme adı altında istediği 135 bin TL'yi 9 parça halinde farklı hesaplara gönderdikten sonra çözüm bulamayınca başka bir kişiye yönlendirildi. İletişime geçtiği kişiye de 400 bin TL gönderen N.K., paraların kendisine iade edilmesinin istendiği sırada sahte dekont ile 52 bin TL tutarında masraf gösterilmesinin ardından şüphelenerek şahıslardan şikayetçi oldu.

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Kayseri’de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!

AFRİKA'DA KUYU AÇMA BÜYÜ BAĞLAMA...

Para gönderilen hesapların büyük ihtimalle kiralık sahte hesaplar olduğunu söyleyen Avukat Ozan Özgür Coruk, "Müvekkilim sosyal medya üzerinden gönül ilişkisi yaşadığı bir kişinin neden kendisi ile sormuş. Daha sonra kendisine bir bağlama büyüsü yapıldığını söylemişler. Bu büyüyü de bozdurabilmek için bir malzeme listesi verilmiş. Kurban parası istenmiş, Afrika'da kuyu açılacağı söylenmiş ve bu şekilde kendisinden de 2025 yılının Ocak ayına kadar 135 bin TL para alınmış.

Kayseri’de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!

Daha sonra da bu büyünün yanlış olduğu bir başka hoca tarafından dile getirilmiş ve bu şekilde de kendisinden toplamda 400 bin TL daha para istenmiş. 400 bin TL'yi geri iade etmek için ise 52 bin TL masraf olduğu söylenmiş ve bu aşamada müvekkil artık bunların dolandırıcı olduğuna kanaat getirmiş.

Kayseri’de aşk dolandırıcılığı! Büyü bahanesiyle 535 bin TL bir anda buhar oldu!

Müvekkilimin dini inançları üzerinden iradesi sakata uğratılmıştır. Bu suç tipi Türk Ceza Kanunu'nun 158. Maddesi'nde düzenlenmiş olan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Müvekkilimin para gönderdiği hesaplar da bu kişiler adına kayıtlı değil. Yüksek ihtimalle bu kiralık hesap dediğimiz bilişim suçlarında kullanılan hesaplara ait. Bu hesap sahipleri çok ağır cezalar almaktadır.