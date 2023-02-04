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Haberler Yaşam Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:52

Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği'nde!

Binlerce öğrenci ve velileri 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi, Kayseri'de kar tatili olacak mı sorularına yanıt arıyor. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Bazı iller beyaza bürünürken kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sömestr tatili sonrası 2. döneme başlayacak olan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Kayseri Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Kayseri kar tatili son durum…

Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği’nde!

6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Pazartesi günü sona erecek yarıyıl tatili sonrası 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak yurt genelinde sıcaklıklar oldukça düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri "6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Kayseri kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği’nde!

4-11 ŞUBAT 2023 KAYSERİ HAVA DURUMU

4 Şubat 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu: 1° Hissedilen: 1°

5 Şubat 2023 Pazar: Kar yağışlı -0° Hissedilen: -3°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Kar yağışlı 0° Hissedilen: -4°

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Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği’nde!

7 Şubat 2023 Salı: Kar yağışlı -2° Hissedilen: -4°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Kar yağışlı -4° Hissedilen: -10°

9 Şubat 2023 Perşembe: Kar yağışlı -4° Hissedilen: -11°

10 Şubat 2023 Cuma: Kar yağışlı -5° Hissedilen: -12°

Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği’nde!

6 ŞUBAT PAZARTESİ KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Kayseri'de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 0 ila -4 derece aralığında seyredeceği öngüörülüyor.

Kar yağışının görüleceği kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği’nde!

6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

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