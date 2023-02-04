Haberler Yaşam Kayseri’de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kayseri’de okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Kayseri Valiliği'nde!

Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:52

Binlerce öğrenci ve velileri 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi, Kayseri'de kar tatili olacak mı sorularına yanıt arıyor. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Bazı iller beyaza bürünürken kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sömestr tatili sonrası 2. döneme başlayacak olan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Kayseri Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Kayseri kar tatili son durum…