Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de şu an hava sıcaklığı -2°C ve hafif kar yağışı etkili oluyor. Bugün en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -7°C olarak tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenebilir. Yarın ise hava biraz daha soğuyarak en yüksek -2°C, en düşük -10°C olacak. Zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı ve güncel meteorolojik uyarılar takip edilmelidir.