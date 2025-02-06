Haberler
Yaşam
Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri'de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
14:02
Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri'de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?
Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle öğrenciler ile veliler, 7 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak konusu oldu. Yapılan meteorolojik uyarıların ardından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, valilikten gelecek duyuruları dikkatle takip ediyor. Peki, Kayseri'de yarın okul tatil mi? İşte detaylar