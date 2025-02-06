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Haberler Yaşam Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri'de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:02

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri'de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle öğrenciler ile veliler, 7 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak konusu oldu. Yapılan meteorolojik uyarıların ardından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, valilikten gelecek duyuruları dikkatle takip ediyor. Peki, Kayseri'de yarın okul tatil mi? İşte detaylar

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

Tüm ülkede etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı, Kayseri'de de yaşamı zorlaştırıyor. Kar yağışı nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 7 Şubat'ta Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

YARIN KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat günü Kayseri dahil 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

7 Şubat Cuma kar tatili olup olmayacağı ile ilgili için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de şu an hava sıcaklığı -2°C ve hafif kar yağışı etkili oluyor. Bugün en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -7°C olarak tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenebilir. Yarın ise hava biraz daha soğuyarak en yüksek -2°C, en düşük -10°C olacak. Zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı ve güncel meteorolojik uyarılar takip edilmelidir.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kayseri’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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