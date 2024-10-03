Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:25
Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: “2 gündür çocuğum zor uyuyor”
Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen 35 yaşındaki F.Ö. ile kardeşi 27 yaşındaki H.Ö.'den fotoğraf çekimi için ücret isteyip, reddedilince tehdit edip, araçlarına zarar veren 4 şüpheli, serbest bırakıldı. F.Ö., şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterip, "Arabayı ilerletince külhanbeyi gibi atlarla arkamızdan koşturarak çevrelediler. Oğlumda bu durumun travma kalmasından korkuyorum. 2 gündür uykuya zor geçiş yapıyor" dedi. İşte haberin detayları…