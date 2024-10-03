Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: “2 gündür çocuğum zor uyuyor”

"ATINI ŞAHLANDIRARAK KÜFRETMEYE BAŞLADI"

H.Ö.'nün ablası F.Ö., ilk kez DHA'ya konuştu. Pazartesi günü olayın yaşandığını anlatan F.Ö., "İstanbul'dan kardeşlerim geldi. Kardeşim, eşi, kızım ve oğlum ile doğal görseli görmek adına o alana gittik. Görsellik ilk aşamada bizi çok mutlu ediyordu. Olay şöyle başladı; at üstünde genç bir bey yanımıza gelerek, ücretsiz çekim yapılmayacağını, kendi telefonumuzu kullanarak 100 TL karşılığında çekim yapabileceğimizi söyledi. Tabii bu bana pahalı geldi. Fütursuzca harcanılan bir para olarak algıladım ve 'Tamam çekim yapmayacağım ama izleyeceğim' dedim ve ilerlemeye başladım. O sırada erkek kardeşim arabadaydı. O bey gitti ve sonrasında babası olduğunu öğrendiğim A.K. geldi. İnanın, eşkıya kisvesine bürünmüş bir beydi. Atını şahlandırarak küfretmeye başladı. 'Sizi şikayet edeceğim' dedim. Böyle dedikçe daha çok tehdit ederek üzerime geldi. Gelinimiz, kızım ve oğlum çok etkilendi. Alandan ilerleyerek polis ekiplerini aradım" dedi.