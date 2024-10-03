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Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:25

Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: “2 gündür çocuğum zor uyuyor”

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen 35 yaşındaki F.Ö. ile kardeşi 27 yaşındaki H.Ö.'den fotoğraf çekimi için ücret isteyip, reddedilince tehdit edip, araçlarına zarar veren 4 şüpheli, serbest bırakıldı. F.Ö., şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterip, "Arabayı ilerletince külhanbeyi gibi atlarla arkamızdan koşturarak çevrelediler. Oğlumda bu durumun travma kalmasından korkuyorum. 2 gündür uykuya zor geçiş yapıyor" dedi. İşte haberin detayları…

DHA
Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: 2 gündür çocuğum zor uyuyor

İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesi ile Kayseri'deki ablası F.Ö.'yü ziyarete geldi. Abla-kardeş Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne gitti. Yılkı atların sahibi olduğunu iddia eden A.K., hayvanları görmek için gelen H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek para istedi.

Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: 2 gündür çocuğum zor uyuyor

Para ödemeyi reddeden H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.'nin çalışanları da dahil oldu. Arbede sırasında H.Ö. ile ailesi tehdit edilip, darbedildi; araçlarına da zarar verildi. Cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. 55 yaşındaki A.K., 69 yaşındaki B.K., 19 yaşındaki M.B.D. ve O.K. polis tarafından yakalandı.

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Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: 2 gündür çocuğum zor uyuyor

Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: 2 gündür çocuğum zor uyuyor

"ATINI ŞAHLANDIRARAK KÜFRETMEYE BAŞLADI"

H.Ö.'nün ablası F.Ö., ilk kez DHA'ya konuştu. Pazartesi günü olayın yaşandığını anlatan F.Ö., "İstanbul'dan kardeşlerim geldi. Kardeşim, eşi, kızım ve oğlum ile doğal görseli görmek adına o alana gittik. Görsellik ilk aşamada bizi çok mutlu ediyordu. Olay şöyle başladı; at üstünde genç bir bey yanımıza gelerek, ücretsiz çekim yapılmayacağını, kendi telefonumuzu kullanarak 100 TL karşılığında çekim yapabileceğimizi söyledi. Tabii bu bana pahalı geldi. Fütursuzca harcanılan bir para olarak algıladım ve 'Tamam çekim yapmayacağım ama izleyeceğim' dedim ve ilerlemeye başladım. O sırada erkek kardeşim arabadaydı. O bey gitti ve sonrasında babası olduğunu öğrendiğim A.K. geldi. İnanın, eşkıya kisvesine bürünmüş bir beydi. Atını şahlandırarak küfretmeye başladı. 'Sizi şikayet edeceğim' dedim. Böyle dedikçe daha çok tehdit ederek üzerime geldi. Gelinimiz, kızım ve oğlum çok etkilendi. Alandan ilerleyerek polis ekiplerini aradım" dedi.

Kayseri’de yılkı atlarıyla saldırıya uğrayan kadın: 2 gündür çocuğum zor uyuyor

"OĞLUM 2 GÜNDÜR ZOR UYUYOR"

Kardeşi ile A.K. arasında yaşanan diyaloga değinen F.Ö., "Kardeşim olayı fark ederek alana ilerledi ve 'Ablama küfreden kişi kim?' diye sordu. Artık böyle şeylere o kadar vücutları bağışıklık göstermiş ki nasıl tutum sergileyeceklerini, nasıl yanıt vereceklerini biliyorlar. Bizim video çekeceğimizi bildiği için bize küfretmeyi bıraktı. A.K.'nin kardeşi olan kişi, kardeşimi darbetmeye başladı. Kardeşime vurmasınlar diye eli sopalı olan adamın telefonunu alıp, arabaya doğru kaçtım.

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