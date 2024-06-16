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Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.06.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
21:24
Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kurban kesim yerinde sakatat ve et toplamak için gelen Ali B. (45) zabıta ekipleri ile tartıştı. Ekiplere tepki gösteren şahıs, kurban pazarının dışındaki elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.