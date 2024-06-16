Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı

Kayseri'de sakatat at ve et toplamak için kurban pazarına gelen 45 yaşındaki Ali B., zabıta ekipleri ile tartışınca kendini elektrik direğine astı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar…