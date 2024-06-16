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Haberler Yaşam Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.06.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 21:24

Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurban kesim yerinde sakatat ve et toplamak için gelen Ali B. (45) zabıta ekipleri ile tartıştı. Ekiplere tepki gösteren şahıs, kurban pazarının dışındaki elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı

Kayseri'de sakatat at ve et toplamak için kurban pazarına gelen 45 yaşındaki Ali B., zabıta ekipleri ile tartışınca kendini elektrik direğine astı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar…

Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı

Kayseri'deki olay, saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi.

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Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı

ZABITA EKİPLERİ İLE TARTIŞTI

İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı

ELEKTRİK DİREĞİNE İP BAĞLAYARAK KENDİNİ ASTI

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.

Kayseri’de zabıta ile tartışan şahıs kendini astı! Görüntüler ortaya çıktı

Çevredekiler ipi keserek Ali B.'yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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