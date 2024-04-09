Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine giden ve kırmızı ışıkta geçen İbrahim Muhammed'e havalimanı yönünden Argıncık yönüne doğru giden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cipinin çarptığı görülüyor. Çamlı'nın, İbrahim Muhammed'e çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameraya yansıdı.