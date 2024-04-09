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Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı
Giriş Tarihi: 09.04.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
12:38
Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın (55), cip ile elektrikli bisiklete çarptığı kazada ölen Suriye uyruklu İbrahim Muhammed'in (60) oğlu Hüseyin Muhammed (40) hatanın babasında olduğunu söyledi. Muhammed, "Görüntüleri izledim. Maalesef babam kırmızı ışıkta geçiyor. Hata babamdaydı. Bu yüzden şikayetçi olmadık" dedi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise "Kazada sıfır hata olmasına rağmen insani olarak ölen bir insan var" diyerek ailenin yanına olmayı sürdüreceğini ifade etti.