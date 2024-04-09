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Haberler Yaşam Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı
Giriş Tarihi: 09.04.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 12:38

Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın (55), cip ile elektrikli bisiklete çarptığı kazada ölen Suriye uyruklu İbrahim Muhammed'in (60) oğlu Hüseyin Muhammed (40) hatanın babasında olduğunu söyledi. Muhammed, "Görüntüleri izledim. Maalesef babam kırmızı ışıkta geçiyor. Hata babamdaydı. Bu yüzden şikayetçi olmadık" dedi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise "Kazada sıfır hata olmasına rağmen insani olarak ölen bir insan var" diyerek ailenin yanına olmayı sürdüreceğini ifade etti.

DHA
Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı

Kaza, 24 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı yönetimindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim Muhammed yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed yaralandı. Çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Muhammed kurtarılamadı. İbrahim Muhammed'in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından alınarak Suriye'nin El-Bab kentine götürüldü.

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Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı

Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed, kırmızı ışığa rağmen durmayıp yola devam eden sürücülere tanımlanan 47/1-b maddesine göre asli kusurlu bulundu.

Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı

Hayatını kaybeden İbrahim Muhammed'in ailesinin de şikayetçi olmadığı öğrenildi. İbrahim Muhammed'in Zümrüt Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret ettiği, iftar için de Mevlana Mahallesi'ndeki evine giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Kayserispor Başkanı’nın karıştığı kazada babası ölmüştü: Görüntüleri izledim hata babamdaydı

KAZA ANI KAMERADA
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine giden ve kırmızı ışıkta geçen İbrahim Muhammed'e havalimanı yönünden Argıncık yönüne doğru giden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cipinin çarptığı görülüyor. Çamlı'nın, İbrahim Muhammed'e çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameraya yansıdı.

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