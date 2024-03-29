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Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan'ın cezasına itiraz edildi!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
12:34
Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan'ın cezasına itiraz edildi!
İstanbul'da İbrahim Keloğlan, apartmanda beslenen kedi Eros'u 5 dakika boyunca teklemeyerek katletti. Caniye sadece 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Savcılık ise vicdanları yaralayan bu karara itiraz etti. Kararın kamu vicdanına aykırı olduğu belirtilerken Keloğlan'ın tutuklanması talep edildi.