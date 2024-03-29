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Haberler Yaşam Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan'ın cezasına itiraz edildi!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:34

Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan'ın cezasına itiraz edildi!

İstanbul'da İbrahim Keloğlan, apartmanda beslenen kedi Eros'u 5 dakika boyunca teklemeyerek katletti. Caniye sadece 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Savcılık ise vicdanları yaralayan bu karara itiraz etti. Kararın kamu vicdanına aykırı olduğu belirtilerken Keloğlan'ın tutuklanması talep edildi.

AA
Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan’ın cezasına itiraz edildi!

İstanbul Başakşehir'deki lüks sitede yaşanan hayvana yönelik vahşet Türkiye'nin gündemine yerleşti. İbrahim Keloğlan, site sakinleri tarafından bakılan kedi Eros'u 5 dakika boyunca tekmeleyerek katletti. Keloğlan'ın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianameyi kabul eden mahkeme, yargılama sonunda sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan’ın cezasına itiraz edildi!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasına ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilip sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti. Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi yeniden yargılamasında, sanığın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse çarptırmıştı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı 2 yıl 6 aya indirmişti.

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Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan’ın cezasına itiraz edildi!

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ
Ancak savcılık, vicdanları yaralayan bu karara itiraz etti. Savcılıkça İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanık İbrahim Keloğlan'ın olay tarihinde, site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme vurduğu ve kedinin can havliyle koridora kaçtığı belirtildi. Dilekçede, sanığın kedinin kaçmasını engelleyecek şekilde, koridor kapılarını kapattığı ve defalarca kendisinden kaçmaya çalışmışsa da kediyi tekmelemekten ısrarla vazgeçmediği ve sürekli olarak öldürmeye yönelik eylemine devam ettiği anlatıldı.

Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan’ın cezasına itiraz edildi!

"KAMUSAL VİCDANI" VURGUSU
Ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu'nun birinci maddesinde belirtilen kanunun amacı da dikkate alınarak, sanık hakkında takdiren ve tehdiden, üst hadden hapis cezası verilmesi gerekirken ceza adaletine ve kamusal vicdana uygun olmayacak şekilde temel ceza tayinine gidildiği kaydedildi. Savcılık dilekçesinde, "canavarca hisle", "hunharca eziyet çektirerek", "yoğun kast altında işlenen" eyleme yönelik üst hadden ceza verilmemesi durumunda hangi daha vahim eylem ve hadiseye bu miktar ceza verileceğinin de anlaşılamadığına dikkati çekildi.

Kedi Eros davasında yeni gelişme: İbrahim Keloğlan’ın cezasına itiraz edildi!

Sanığın, eylemi gerçekleştirme biçiminde olayın son derece ağır ve vahim olduğuyla ilgili bir kuşku olmadığı vurgulanan dilekçede mahkemenin kararında, kastın yoğunluğu, canavarca his, eziyet çektirerek evcil hayvanın öldürülmesinin kamusal ve toplumsal vicdanları yaralamasına karşın maddenin öngördüğü ölçülere göre temel cezanın belirlenmediği belirtildi.

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