Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ: İYİ BİRİYİM...

Eros'un katili İbrahim Keloğlan, geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Duruşmada savunma yapan İbrahim Keloğlan, şunları söyledi: 8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Olay sonrası her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda kedi ve köpeklerle vakit geçirdim. Bu bana terapi gibi geldi. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim. Psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Bazı insanlar yanlış lanse ederek halkı kin ve düşmanlığa ittiler. Ailem ile birlikte insan içine çıkamayacak duruma düştüm. Şimdi ne ceza alırsam alayım bugüne kadar yaşadıklarım yanında hafif kalır.