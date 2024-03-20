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Haberler Yaşam Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:15

Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, oturduğu sitede beslenen kedi Eros'u 5 dakika boyunca tekmeleyerek katletti. İyi hal indirimi yaparak cezayı 1 yıl 3 aya indiren ve hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkemenin kararı iptal edildi. Türkiye'nin konuştuğu davada, İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tepki çeken karara Cumhuriyet Savcısı'nın itiraz edeceği belirtildi.

DHA
Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet, 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir sitede yaşandı. İbrahim Keloğlan 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenen 6 yaşındaki Eros isimli kediye asansörde tekme attı. Koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra 5 dakika boyunca teklemeyen ve üzerine basan cani, talihsiz hayvanın ölümüne yol açtı.

Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!

CANİCE ÖLDÜRDÜ AMA İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI!

Hakkında başlatılan soruşturmada, Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi İbrahim Keloğlan'a verilen ceza iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bıraktı. Vicdanları sızlatan karara yapılan itirazlar sonrası dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini vurgulandı.

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Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!

YENİDEN YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ: İYİ BİRİYİM...

Eros'un katili İbrahim Keloğlan, geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Duruşmada savunma yapan İbrahim Keloğlan, şunları söyledi: 8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Olay sonrası her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda kedi ve köpeklerle vakit geçirdim. Bu bana terapi gibi geldi. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim. Psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Bazı insanlar yanlış lanse ederek halkı kin ve düşmanlığa ittiler. Ailem ile birlikte insan içine çıkamayacak duruma düştüm. Şimdi ne ceza alırsam alayım bugüne kadar yaşadıklarım yanında hafif kalır.

Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!

VAHŞETE YİNE İYİ HAL İNDİRİMİ!

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a "kasten hayvan öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi.

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