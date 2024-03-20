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Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:15
Kedi Eros davasında yeni gelişme: Cumhuriyet Savcısı karara itiraz edecek!
İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, oturduğu sitede beslenen kedi Eros'u 5 dakika boyunca tekmeleyerek katletti. İyi hal indirimi yaparak cezayı 1 yıl 3 aya indiren ve hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkemenin kararı iptal edildi. Türkiye'nin konuştuğu davada, İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tepki çeken karara Cumhuriyet Savcısı'nın itiraz edeceği belirtildi.