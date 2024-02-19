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Kedi katili İbrahim Keloğlan serbest kalmıştı: Tahliyenin gerekçesi açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:42
Kedi katili İbrahim Keloğlan serbest kalmıştı: Tahliyenin gerekçesi açıklandı!
Olay İstanbul Başakşehir'de yaşanmıştı. Yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp defalarca tekmeleyip ezerek öldürdüğü gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçede, sanığın mahkemedeki tutum ve pişmanlığını gösteren davranışları nedeniyle cezada indirim uygulandığı ve 2 dakika 34 saniyelik video kaydında kedinin kaçmasına engel olduğu ve birden çok tekmeleyerek öldürmesi nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği vurgulandı. Kararla birlikte tahliye edilen Keloğlan, 35 gün tutuklu kalmıştı.