Kedi katili İbrahim Keloğlan serbest kalmıştı: Tahliyenin gerekçesi açıklandı!

İBRAHİM KELOĞLAN: "KENDİNİ TAMAMEN KAYBETMİŞTİM"

Keloğlan savunmasında, "Benim de bir kedim vardır, olay günü yılbaşıydı, aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm, kafamda eşimin beklediği hamilelik testinin sonucu vardı, eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olamayacağı ve bu durumu daha önceden bilip benden gizlediğini söyledi. Eşim konuşmanın devamında beni teselli etmek için gerekirse ikinci bir kedi sahiplenebileceğini söyledi.