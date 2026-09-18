Haberler
Galeri
Yaşam
Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…
Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:35
Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…
Kediniz size bakıp hiçbir şey söylemeden yanınızdan geçiyor olabilir ama kulakları aslında çok şey anlatıyor. Bir anda dikleşen, yana açılan ya da geriye doğru tamamen yatan kulaklar, kedilerin ruh haline ilişkin önemli ipuçları taşıyor. Peki hangi kulak hareketi ne anlama geliyor? Cevabı, kedinizin beden dilinde saklı.