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Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:35

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Kediniz size bakıp hiçbir şey söylemeden yanınızdan geçiyor olabilir ama kulakları aslında çok şey anlatıyor. Bir anda dikleşen, yana açılan ya da geriye doğru tamamen yatan kulaklar, kedilerin ruh haline ilişkin önemli ipuçları taşıyor. Peki hangi kulak hareketi ne anlama geliyor? Cevabı, kedinizin beden dilinde saklı.

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Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Kediler konuşamasalar da duygularını beden dilleriyle anlatırlar.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Kulaklar ise bu sessiz iletişimin en önemli araçlarından biridir.

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Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Peki, kedinizin kulağı hangi pozisyondayken ne anlatmak istiyor? İşte kulak hareketlerinin detaylı rehberi…

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Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

DİK VE RAHAT POZİSYON

Kulaklar dik durur ve hafifçe yana doğru dönüktür.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Bu durum kedinizin temel sakinlik halini (huzurlu ve dingin olduğunu) gösterir.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

ÖNE DOĞRU DÖNÜK KULAKLAR

Kulaklar, dikkatlerini çeken her neyse tamamen o yöne, öne doğru dönmüştür.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Kedinizin tetikte, odaklanmış ve hatta hafifçe endişeli/farkındalık sahibi olduğunu gösterir.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

RADAR KULAKLAR

Her iki kulak da birbirinden bağımsız şekilde dönerek aynı anda birden fazla kaynaktan ses bilgisi toplar.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Kedinizin duygusal durumu henüz değerlendirme aşamasındadır; çevresindeki sesleri analiz etmeye çalışıyordur.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

YANA DOĞRU AÇILMIŞ / UÇAK KULAKLARI

Kulaklar iki yana doğru düzleşir.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Kedinizin hisleri arasında korku vardır ancak yine de çevreden bilgi toplamaya devam ediyordur. Kulaklar ne kadar düzleşirse korku seviyesi o kadar yüksektir.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

TAMAMEN ARKAYA YATMIŞ VE DÜZLEŞMİŞ KULAKLAR (TEHLİKE İŞARETİ)

Kulaklar tamamen arkaya doğru dönmüş ve kafaya yapışmıştır.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Kediniz bir kavga veya saldırı beklentisiyle kulaklarını olası bir zarardan korumaya çalışıyordur. Bu tam anlamıyla bir tehlike uyarısıdır.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

KULAKLAR SADECE BİR BAŞLANGIÇ!

Kedinizin ne anlatmak istediğini tam olarak anlayabilmek için resmi bir bütün olarak değerlendirmek gerekir.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

İletişim mesajını net bir şekilde çözebilmek adına kulakların yanı sıra kuyruk hareketlerini, gözleri ve bıyıkları da dikkatlice gözlemlemelisiniz.

Kedinizin kulakları konuşuyor! Bakın size ne anlatmak istiyormuş: Kulakları bu pozisyondaysa…

Birden fazla sinyali birlikte okudukça dostunuzun mesajı çok daha net hale gelecektir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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