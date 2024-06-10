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Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 17:22

Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2024: KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) personel alımı yapılacak. Başvurularda adayların lisans ve ön lisans mezunu olmaları önem arz edecek olup süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek. Alım yapılacak kadrolar ise kılavuz kaptan, tahlisiyeci-şoför ve büro personeli olarak belirlendi. Peki, KEGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, 2024 İŞKUR ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM personel alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2024: KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro branş dağılımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Alımlar kılavuz kaptan, tahlisiyeci-şoför, büro personeli kadrolarına yapılacak olup başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adaylar, KEGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir sorularını yöneltiyor. İşte, 2024 İŞKUR ile Kıyı Emniyeti KEGM personel alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar.

Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2024: KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 11 İŞÇİ ALINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi işçi statüsünde 11 personel alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu kapsamda daimi işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, 10 Haziran 2024 tarihinde başladı ve 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2024: KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2024: KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kılavuz Kaptan şartları:

- Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak,

- 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,

- 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak.

- 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2024: KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tahlisiyeci Şoför şartları:

- Ön lisans mezunu olmak.

- Geçerliliği devam eden en az Gemici veya Yağcı gemiadamı yeterlilik belgelerinden birine sahip olmak.

- En az CE sürücü ehliyetine sahip olmak.

- Yüzme bilmek. (Yüzme bilinip bilinmediği uygulamalı olarak test edilecektir.)

- Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

- İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

- Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

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