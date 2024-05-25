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Haberler Yaşam Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:56

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...

Farkına varmadan yaşadığımız kalsiyum eksikliği, kemik sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalsiyum eksikliğinin belirtileri ve kalsiyum açısından zengin besinler hakkında bilmeniz gereken her şey burada…

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Kalsiyum eksikliğinin temel sebebi, yeterli miktarda kalsiyum içeren gıdaların tüketilmemesidir. Ayrıca, kalsiyum emilimini destekleyen D vitamini eksikliği ve magnezyum yetersizliği de önemli faktörlerdendir.

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...

Bazı ilaçların kullanımı da kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Bunun yanı sıra, aşırı miktarda sodyum (tuz) ve fosfor alımı da aynı etkiyi gösterebilir. Kronik böbrek hastalıkları ise vücuda alınan kalsiyumun düzgün bir şekilde emilmesini engelleyerek eksikliğe neden olabilir.

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Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...

Kalsiyum eksikliğine neden olabilecek diğer faktörler ise şöyledir;

  • Yaşlılık
  • Vejetaryen beslenme
  • Menopoz
  • Tiroid bezi hastalıkları
  • Pankreatit
Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

KAS HASTALIKLARI

Yeterli miktarda kalsiyum alınmadığında en çok etkilenen organlardan biri de dişlerdir. Yeterli kalsiyum olmaması, dişlerin güç kaybederek daha hassas ve kırılgan hale gelmesine neden olabilir ve çürüklerin oluşumunu kolaylaştırabilir. Ayrıca, çene kemiğinde erimeye yol açarak diş kaybına sebep olabilir. Bu belirtiler, özellikle düzenli diş fırçalama alışkanlığı olmayan kişilerde daha yaygın görülmektedir.

Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...

DİŞ HASSASİYETİ VE ÇÜRÜKLERİ

Yeterli miktarda kalsiyum alınmadığında, bu durumdan en çok etkilenenlerden biri dişlerdir. Kalsiyum eksikliği, dişlerin eski dayanıklılığını kaybetmesine ve daha hassas, kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Ayrıca, çürüklerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Çene kemiğindeki erime de diş kaybına kadar ilerleyebilir. Kalsiyum eksikliği belirtileri, düzenli diş fırçalamayan kişilerde daha sık görülebilir.

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