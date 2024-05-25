Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon yiyen herkese şifa oluyor...

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

KAS HASTALIKLARI

Yeterli miktarda kalsiyum alınmadığında en çok etkilenen organlardan biri de dişlerdir. Yeterli kalsiyum olmaması, dişlerin güç kaybederek daha hassas ve kırılgan hale gelmesine neden olabilir ve çürüklerin oluşumunu kolaylaştırabilir. Ayrıca, çene kemiğinde erimeye yol açarak diş kaybına sebep olabilir. Bu belirtiler, özellikle düzenli diş fırçalama alışkanlığı olmayan kişilerde daha yaygın görülmektedir.