'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un hemşerileri konuştu...

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatı memleketi Erzincan'da büyük üzüntüyle karşılandı. Bir zamanlar birbirlerine siyasette rakip olduklarını söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan'ın yetiştirdiği bürokrat ve devlet adamlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Terzibaba Mezarlığı Müdürü Murat Uslu ise her yıl anne ve babasının mezarını ziyarete gelen Akbulut'un, kendine de bir yer ayırdığını ancak buraya koyulmayacağını düşündüğünü söylediğini vurguladı. İşte Akbulut'un hemşerilerinin açıklamaları