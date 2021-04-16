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Haberler Yaşam 'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un hemşerileri konuştu...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 09:40

'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan ’un hemşerileri konuştu...

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı 'un vefatı memleketi Erzincan'da büyük üzüntüyle karşılandı. Bir zamanlar birbirlerine siyasette rakip olduklarını söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan'ın yetiştirdiği bürokrat ve devlet adamlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Terzibaba Mezarlığı Müdürü Murat Uslu ise her yıl anne ve babasının mezarını ziyarete gelen Akbulut'un, kendine de bir yer ayırdığını ancak buraya koyulmayacağını düşündüğünü söylediğini vurguladı. İşte Akbulut'un hemşerilerinin açıklamaları

'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un hemşerileri konuştu...

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti 20'inci Başbakanı , Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un hemşerileri konuştu...

Akbulut'un vefatı memleketi Erzincan'da da büyük üzüntüyle karşılandı. Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan'ın yetiştirdiği bürokrat ve devlet adamlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

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'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un hemşerileri konuştu...

İçişleri, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde Yıldırım'ın Erzincan başta olmak üzere Türkiye'ye önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Yıldız, "Birçok eserde imzası vardır rahmetlinin. Erzincan olarak çok büyük üzüntümüz var. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin" dedi.

'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un hemşerileri konuştu...

1995 genel seçimlerinde kendisinin Refah Partisi'nden Akbulut'un ise ANAP'tan aday olduğunu hatırlatan Yıldız, "Kıyasıya bir seçim mücadelesi yaşadık. O dönem CHP'nin yüzde 10 barajını aşmasıyla ikimiz de milletvekili olamadık" diye konuştu.

'Kendine mezar yeri belirlemişti' Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’un hemşerileri konuştu...

Erzurum esnafından Bekir Başgöze ise "Hakikaten gerek Erzincan'a gerekse Türkiye'ye çok büyük hizmetleri bulunmuştur. Dürüstlüğü, kişiliği, vefası ile tanınan bir insandı. Erzincan insanı vefalıdır. Yıldırım Bey, dürüstlüğü, gayreti, çalışmasıyla yıllarca memlekete hizmet etmiştir. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

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