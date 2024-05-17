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Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
16:07
Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Samet C. ile Bekir Y. (25), alacak meselesi yüzünden telefonda tartıştıkları Mert Torun'u (25) sokak ortasında darp etti. Samt C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ve bacaklarına defalarca vurdu. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.