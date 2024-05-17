Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar

BACAKLARINA DEFALARCA VURDU

Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta dehşete düşüren görüntüler: Keserle defalarca böyle vurdu | Video