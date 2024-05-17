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Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:07

Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Samet C. ile Bekir Y. (25), alacak meselesi yüzünden telefonda tartıştıkları Mert Torun'u (25) sokak ortasında darp etti. Samt C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ve bacaklarına defalarca vurdu. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan keserli tartışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin, keserle tartıştığı kişinin başına ve bacaklarına defalarca vurduğu görülüyor.

Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar

TELEFONDA BAŞLAYAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp küfürleşti.

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Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar

BACAKLARINA DEFALARCA VURDU

Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Keserli dehşet! Başına ve bacaklarına defalarca vurdu: İşte korku dolu o anlar

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

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