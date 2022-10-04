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Haberler Yaşam Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler
Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 11:59

Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

İstanbul Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik halde bulunan ve Türkmenistanlı Nobar Gafarova'ya ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri biri kasap 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İstanbul Başakşehir'e bağlı Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolunda geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban payı dağıtan E.Ö., yol kenarında başı olmayan bir ceset gördü. E.Ö., hemen polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine geldi.

Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi tespit etti. Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

2014 YILINDA KAYDI VARMIŞ

Yapılan parmak izi incelemesinde kadının 2014 yılında fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nobar Gafarova olduğu belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda Nobar Gafarova'nın çevresindeki kişileri inceleme altına aldı. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmalar hızla devam etti.

Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

YÜZÜ TANINMAZ HALE GETİRİLMİŞ

Öte yandan cesedin 15 metre ilerisinde bulunan kesik başın yüzünün de tanınmaz hale getirildiği öğrenildi. Polis son kaydı 2016 yılında olan Nobar Gafarova'nın kimliğini tespit etmekte bu yüzden zorladığı öne sürüldü.

Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

BİRİ KASAP 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayetle ilgili Türkmenistan uyruklu Muratcan R.(55), kardeşi Begmurad R.(33) , Babajan R.(30), Metin A., Mehmet K. ve Remzi G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Muratcan R.'nin Türkmenistan'da cinayet suçlamasıyla bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

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