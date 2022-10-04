Haberler Yaşam Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 11:59

Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

İstanbul Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik halde bulunan ve Türkmenistanlı Nobar Gafarova'ya ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri biri kasap 6 kişiyi gözaltına almıştı.