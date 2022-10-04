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Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler
Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:58
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022
11:59
Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap hakkında flaş gelişme! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler
İstanbul Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik halde bulunan ve Türkmenistanlı Nobar Gafarova'ya ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri biri kasap 6 kişiyi gözaltına almıştı.