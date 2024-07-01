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Haberler Yaşam Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:30

Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek memur ve emekli zammı maaşların yanı sıra sosyal destek ödemeleri gibi başka kalemleri de etkileyecek. 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı tavanı da değişiyor. Çalışanların işten ayrılırken talep ettikleri toplu para yeniden hesaplanıyor. Peki; kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte, kıdem tazminatı hesaplama formülü...

Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır, neye göre belirlenir gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 olarak ortaya çıkan memur zammı ardından 35 bin seviyesine çıkan tavan ücreti temmuz zammı ardından yeniden belirleniyor. İşte, kıdem tazminatı hesaplama 2024...

Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

SON ENFLASYON AÇIKLANIYOR!

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresinde olacak.

Bu veri ile memur ve emeklinin zam oranı belirlenecek.

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Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı öncesi kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 TL olarak uygulanıyordu. Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası hesaplar değişti. Buna göre 2024 yılında kıdem tazminatı tavanı 35 bin seviyesine çıktı.

Yeni rakamlar memur zammı sonrası ortaya çıkacak.

Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Sadece bir yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, son aldığı brüt aylık ücretin bir yıllık çalışma süresi ile çarpılması sonucu bulunur. Ancak, kıdem tazminatı hesaplamasında aylık brüt ücretin bir tavan sınırı vardır.

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