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Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
11:30
Kıdem tazminatı tavanı değişiyor! 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek memur ve emekli zammı maaşların yanı sıra sosyal destek ödemeleri gibi başka kalemleri de etkileyecek. 2024 Temmuz zammı ile kıdem tazminatı tavanı da değişiyor. Çalışanların işten ayrılırken talep ettikleri toplu para yeniden hesaplanıyor. Peki; kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte, kıdem tazminatı hesaplama formülü...