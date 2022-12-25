Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama

Kıdem tazminatı tavanı 2023 miktarı yeni asgari ücret sonrası sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından net 8 bin 506 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret sonrası işçi ve işverenin gündeminde kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar zamlandı soruları yer alıyor. 2023 Ocak zammı ardından yeni rakamlar araştırılıyor. En az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alan kıdem tazminatı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, kıdem tazminatı tavanı hesaplama nasıl yapılır, ne kadar oldu? İşte, detaylar…