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Haberler Yaşam Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama
Giriş Tarihi: 25.12.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 12:45

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama

Kıdem tazminatı tavanı 2023 miktarı yeni asgari ücret sonrası sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından net 8 bin 506 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret sonrası işçi ve işverenin gündeminde kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar zamlandı soruları yer alıyor. 2023 Ocak zammı ardından yeni rakamlar araştırılıyor. En az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alan kıdem tazminatı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, kıdem tazminatı tavanı hesaplama nasıl yapılır, ne kadar oldu? İşte, detaylar…

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt aramaya devam ediyor. Aynı işyerinde en az bir çalışan bir işçiye sağlanan haklar arasında yer alan tazminat asgari ücret zammı sonrası araştırılmaya başladı. Kıdem tazminatı tavanı 2023 Ocak zammı ile birlikte şekilleniyor. Yeni yılla birlikte değişecek kalemler arasında yer alan ve işçiyle işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı hesaplama işlemleri başladı. İşte, tüm merak edilenler…

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretini şu şeklide açıkladı:

"Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL."

%54,66 oranındaki zam kıdem tazminatını da etkiledi.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen zam sonrasında asgari ücret kıdem tazminatı 10.030,05 TL'ye çıktı.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ 2022 NE KADARDI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olmuştu.

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da 2022 Temmuz ayında artmıştı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? Yeni asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavanı hesaplama

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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