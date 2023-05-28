Haberler Yaşam Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

Giriş Tarihi: 28.05.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 22:17

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye bugün tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak ipi göğüsledi. 8'li koalisyondaki seçim hezimetinin ardından CHP'liler isyan etti. CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler adeta çığ gibi büyürken isyan eden CHP'liler, "Yeter rezil olduk, seçim bitti istifa zamanı geldi" ifadelerini kullandı.