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Haberler Yaşam Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk
Giriş Tarihi: 28.05.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 22:17

Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye bugün tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak ipi göğüsledi. 8'li koalisyondaki seçim hezimetinin ardından CHP'liler isyan etti. CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler adeta çığ gibi büyürken isyan eden CHP'liler, "Yeter rezil olduk, seçim bitti istifa zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP’liler isyan etti: Yeter rezil olduk

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur ittifakatı seçimleri önde kapatmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP’liler isyan etti: Yeter rezil olduk

BAŞKAN ERDOĞAN FARK ATTI

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ise bugün tarihinde yapıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı.

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Kılıçdaroğlu’nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP’liler isyan etti: Yeter rezil olduk

Yüzyılın Seçimi olarak nitelendirilen tarihi seçimde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonu hezimete uğratarak ipi göğüslerken Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu güçlü bir şekilde aldı.

Kılıçdaroğlu’nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP’liler isyan etti: Yeter rezil olduk

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

8'li koalisyondaki mağlubiyet ardından CHP destekçileri de adeta isyan etti. CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kılıçdaroğlu’nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP’liler isyan etti: Yeter rezil olduk

"YETER ARTIK REZİL OLDUK"

Demir'in 'Kılıçdaroğlu' paylaşımınına İsyan eden CHP'liler "Yeter rezil olduk, seçim bitti istifa zamanı geldi" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte isyan eden CHP'lilerin tepkilerin bazıları…

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