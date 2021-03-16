Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan Biden'a tehdit! Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimi koronavirüs süreci de yumuşatamadı. Bu kez sahnedeki isim Kuzey Kore'nin adeta bir fenomen haline gelmiş olan lideri Kim Jong Un değil kız kardeşi Kim Jo Jong. Üstelik ABD'ye söylediği sözler fazlasıyla sert! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...