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Kim Jong-Un'un kız kardeşi 'dan Biden'a tehdit! Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

ile arasındaki gerilimi koronavirüs süreci de yumuşatamadı. Bu kez sahnedeki isim Kuzey Kore'nin adeta bir fenomen haline gelmiş olan lideri değil kız kardeşi Kim Jo Jong. Üstelik ABD'ye söylediği sözler fazlasıyla sert! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı 'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:30
Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan Biden'a tehdit! Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

ABD'YE TEHDİT!

;'nin sonrasındaki lideri larak gösterilen kızkardeşi yine zehir zemberek sözler söyledi. Hedefinde ise Amerika Birleşik Devletleri var.Kim Yo Jong, üstü kapalı şekilde hem hem de Güney Kore'yi tehdit etti.

Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan Biden'a tehdit! Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

Kim Yo-jong devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi.

Kim'in açıklamaları, üst düzey ABD'li yetkililerin Seul ziyaretinden bir gün önce yayımlandı.

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Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan Biden'a tehdit! Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

HENÜZ BIDEN'IN BAŞKANLIĞINI KABUL ETMEDİ

Amerikan hükümeti, haftalardır 'yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti.

Pyongyang yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.

Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan Biden'a tehdit! Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan 'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.

Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan Biden'a tehdit! Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

Kim, işgal hazırlıkları olarak gördükleri ortak tatbikatlara karşı ülkesinin tavrını tekrarladı ve "Güney Kore yine 'Savaş Yürüyüşünü, 'Kriz yürüyüşünü' seçti" ifadelerini kullandı.

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