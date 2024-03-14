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Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
15:08
Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...
New Yorklu bir genç, en yakın arkadaşının aslında kiralık bir aktör olduğuna dair bir hikaye paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Lawson Spolansky,kendisini 'utanç verici bir en iyi arkadaş' olarak tanımlıyor ancak bu ayın başlarında tam olarak kiminle 'en iyi arkadaş' olduğuna dair korkunç bir hikaye paylaştı.