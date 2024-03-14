Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 15:08

Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...

New Yorklu bir genç, en yakın arkadaşının aslında kiralık bir aktör olduğuna dair bir hikaye paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Lawson Spolansky,kendisini 'utanç verici bir en iyi arkadaş' olarak tanımlıyor ancak bu ayın başlarında tam olarak kiminle 'en iyi arkadaş' olduğuna dair korkunç bir hikaye paylaştı.

Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...

Şu anda bir milyondan fazla izlenen videoda Spolansky, her şeyin 2012 yılında, beş yaşındayken başladığını ve okulda bazı 'sosyal ve davranışsal sorunlar' yaşadığını söyledi.

Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...

Temmuz ayında bir gün, oyun alanındayken Spolansky maymun parmaklıklarından düştüğünü ve kendini yaraladığı, bunun da küçük sarışın bir çocuğun gelip onunla 'alay etmeye' başlamasına neden olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...

Çocuğun annesi hemen yardıma geldiğini ve daha sonra ikisini birlikte parkta vakit geçirdiğini anlattı.

Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...

Ertesi Eylül ayında Spolansky, Dexter adıyla tanıdığı aynı sarışın çocuğun okulda yanında oturduğunu görünce şaşırdığını söyledi.

Kimsenin aklına gelmezdi! Her şeyi annesi organize etmiş: 10 yıllık arkadaşı bakın kim çıktı...

Yıllar geçtikçe 'sağlam' bir arkadaşlık geliştirmeye başlamalarının Spolansky'e de iyi hissettirdiğini ve bu sayede okulda daha başarılı olmaya başladığını belirtti.

SON DAKİKA