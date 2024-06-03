KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı:

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 59,64 olarak öne çıktı.