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KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
07:52
KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri
Kira artış oranı haziran 2024 sorgulamaları TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon oranı ile açıklığı kavuşuyor. Konut ve iş yeri için ayrı ayrı değerlendirilen rakamlarla ev sahibi ile kiracı arasında belirlenecek zam oranı ortaya çıkıyor. Ayın 3'ünde sorgulanmaya başlayan kira zammı nasıl hesaplanır, yüzde 25 zam sınırı kalktı mı soruları bir kez daha gündemde. İşte, TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama formülü....