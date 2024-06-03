Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:52

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri

Kira artış oranı haziran 2024 sorgulamaları TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon oranı ile açıklığı kavuşuyor. Konut ve iş yeri için ayrı ayrı değerlendirilen rakamlarla ev sahibi ile kiracı arasında belirlenecek zam oranı ortaya çıkıyor. Ayın 3'ünde sorgulanmaya başlayan kira zammı nasıl hesaplanır, yüzde 25 zam sınırı kalktı mı soruları bir kez daha gündemde. İşte, TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama formülü....

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri

Kira artış oranı haziran 2024 açıklandı mı, kaç oldu merak konusu. Yüzde 25 kira zam oranı sınırı ile ilgili araştırmalar da her enflasyon açıklamasıyla birlikte gündemdeki yerini alıyor. TEFE-TÜFE rakamlarıyla yeniden belirlenecek oranlarla birlikte özellikle iş yeri hesapları hız kazanacak. Peki; kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024 AÇIKLANDI MI?

3 Haziran itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkacak kira artış oranı saat 10.00 itibarıyla belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri

KONUTLARDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Temmuz ayına kadar devam edecek uygulamada son bir ay! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili, "Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim…" şeklinde bir açıklamada bulundu.

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı:
Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 59,64 olarak öne çıktı.

KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2024: Yüzde 25 kira zam oranı sınırı kalktı mı? TEFE-TÜFE kira artış oranı hesaplama konut/iş yeri

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

SON DAKİKA