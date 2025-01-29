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Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 13:29

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

Şubat ayı kira artışı, açıklanacak olan enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Geçtiğimiz aylarda kira artışlarında uygulanan %25'lik sınırlama kaldırılmış ve yerine enflasyon oranına dayalı bir artış sistemi getirilmişti. Son olarak, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılara %58,51 oranında bir artış yapılmıştı. Peki, Şubat ayında kira artış oranı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

Şubat ayı kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini duyurduğunda, kira artışını etkileyen 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları da belli olacak. Peki, Şubat ayında kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ev ve iş kira zammı ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat ayı kira artış oranını 3 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2024 yılı Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Ocak ayı kira artış sınırı belirlendi. Buna göre, Ocak ayı için kira artışı tavan oranı yüzde 58,51 olarak belirlendi.

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

TÜFE, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında bir artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla ise enflasyon yüzde 44,38 oranında bir yükseliş yaşandı. Sonuç olarak, on iki aylık ortalamada ise bu oran yüzde 58,51 olarak kaydedildi.

Bu durumda, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılara uygulanan artış oranı da yüzde 58,51 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

KİMLER KİRA ZAMMI YAPMAK ZORUNDA?

Konut ve işyeri kira artış oranı, yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirlenmektedir. Ev sahipleri, bu oranı aşan bir artış yapamazlar; ancak, kirada indirim yapma veya artış oranını bu sınırın altında tutma hakları bulunmaktadır.

Kira sözleşmesi Şubat 2025'te yenilenen kiracılar, yeni belirlenen zamlı bedeller üzerinden ödeme yapacaklardır.

Ancak, mevcut kira sözleşmesi devam eden kiracılar, eski sözleşme koşullarıyla ödeme yapmaya devam edeceklerdir.

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