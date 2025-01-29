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KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
13:29
KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?
Şubat ayı kira artışı, açıklanacak olan enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Geçtiğimiz aylarda kira artışlarında uygulanan %25'lik sınırlama kaldırılmış ve yerine enflasyon oranına dayalı bir artış sistemi getirilmişti. Son olarak, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılara %58,51 oranında bir artış yapılmıştı. Peki, Şubat ayında kira artış oranı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?