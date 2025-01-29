KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2025: Kira zammı ne zaman açıklanacak, Şubat ayı kira artışı ne kadar olacak?

TÜFE, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında bir artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla ise enflasyon yüzde 44,38 oranında bir yükseliş yaşandı. Sonuç olarak, on iki aylık ortalamada ise bu oran yüzde 58,51 olarak kaydedildi.

Bu durumda, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılara uygulanan artış oranı da yüzde 58,51 oldu.