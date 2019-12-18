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  • Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

Kıran-8 operasyonunda 'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen ve ile arasında bulunanan bölgesini kapsayan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da Van Jandarma Aşayis Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 17:03
Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

İçişleri Bakanlığı, 'lı teröristlerin kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, bugün 'Kıran-8 ' operasyonunu başlattı.

Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı operasyon, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülüyor.

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Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

Jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı operasyon kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor.

Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

Kıran-8 Operasyonu, soğuk havaya rağmen kararlılıkla sürerken, Valisi Oktay Çağatay da Van Jandarma Aşayis Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant ile birlikte Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına gelerek incelemelerde bulundu.

Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

Valisi Çağatay, burada operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den operasyon ile ilgili bilgi alıp, açıklamalarda bulundu.

Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

Vali Çağatay, yurt içindeki terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "İnşallah sayenizde burada terörist kalmayacak. Arkadaşların her birine bizden selam söyleyin. Başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

Öteyandan - illerinde başlatılan "Kıran-8 " operasyonuna katılan güvenlik güçleri için Tatvan ilçesinde de kurban kesildi.

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