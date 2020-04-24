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Haberler Galeri Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! Diyanet ile imsakiye 2020 ve Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

, imsakiye ile iftar vakti! Diyanet ile imsakiye 2020 ve Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

ve iftar vakti ve imsakiye saatleri belli oldu mu? Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Kırıkkale ve Kırşehir imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Kırıkkale iftar vakti ve Kırşehir iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Kırşehir'de ezan kaçta okunuyor, Kırıkkale iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Kırşehir sahur ve iftar saati ile Kırıkkale-Kırşehir imsakiyesi, akşam ezanı saati ve tüm illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 18:30
Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar saati ve sahur saatleri de vatandaşlar için merak konusu olmaya başladı. İlk günden itibaren sahurda oruç için niyet eden vatandaşlar oruç tutmaya başladılar. Oruç, imsak saati ve akşam ezanı saati arasında tutulur. Bu nedenle de ve illerimizde yaşayan insanlar, 'Kırşehir'de sahur ve iftar saati kaçta?', 'Kırıkkale'de sahur ve iftar saati kaçta?', sorularının yanıtını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimi ile il il iftar ve sahur saati ile ezan vakitleri haberimizde yer almaktadır.

KIRŞEHİR VE KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte Namaz vakitleri...

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Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

KIRŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte Namaz vakitleri...

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kırıkkale, Kırşehir imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kırıkkale iftar ve Kırşehir’de sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BİR AN EVVEL AÇMANIN ÖNEMİ

Ebû Atıyye dedi ki, ben ve Mesruk Âişe radıyallahu anhâ'nın yanına gittik. Mesruk ona:

- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor, dedi. Bunun üzerine Âişe:

- Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir? diye sordu.

Mesruk da:

- (İbni Mes'ud'u kastederek) Abdullah'tır, cevabını verdi. Bunun üzerine Âişe:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi.

Müslim, Sıyâm 49-50. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 13; Nesâî, Sıyâm 23

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