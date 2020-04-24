Kırıkkale ve Kırşehir iftar vakti ve imsakiye saatleri belli oldu mu? Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Kırıkkale ve Kırşehir imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Kırıkkale iftar vakti ve Kırşehir iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Kırşehir'de ezan kaçta okunuyor, Kırıkkale iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Kırşehir sahur ve iftar saati ile Kırıkkale-Kırşehir imsakiyesi, akşam ezanı saati ve tüm illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.