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Kırım Kongo kabusu geri döndü! Uzmanlar şiddetle uyardı: 1 haftada 255 kişide görüldü…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:02
Kırım Kongo kabusu geri döndü! Uzmanlar şiddetle uyardı: 1 haftada 255 kişide görüldü…
Yurt genelinde sıcaklıklarda artış görülürken, bazı illerimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da başladı. İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Yozgat, Sivas ve Tokat çevrelerinde sık görülen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneler kırsal kesimde yaşayanlar için risk oluşturuyor. Öte yandan yalnızca Yozgat'ta 1 haftada 255 kişi vücuduna yapışan keneler nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.