Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kırmızı (Kızıl) gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin'deki kırmızı gökyüzünün nedeni...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:22

Kırmızı (Kızıl) gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin'deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Çin'in Zhejiang eyaletinde görenlerin tüylerini ürperten kırmızı gökyüzü olayı sosyal medyada viral oldu. Yaşanan bu olay karşısında bölge halkı büyük panik yaşarken bu anları kayda aldı. Çin'deki korkutucu görüntülerle birlikte "Kırmızı kızıl gökyüzü nedir, neden olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce İzmir'de de benzer bir olay yaşanmıştı. Bilim insanları bu tüyler ürperten görüntünün perde arkası hakkında açıklama yaptı. Peki, Kırmızı kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte detaylar...

Kırmızı Kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin’deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Kırmızı gökyüzü, bugün sosyal medyanın diline düştü. Çin'de yaşanan olayın tüyler ürperten görüntüleri sosyal medyada olay olurken öte yandan bu durumun nedeni de merak konusu haline geldi. Görüntülerin viral olmasının ardından Bilim insanları açıklamada bulundu. Peki, Kırmızı veya diğer bir adıyla kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin'de meydana gelen kırmızı gökyüzü nedeni ve detayları...

Kırmızı Kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin’deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Dünya Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada viral olan bu görüntüler Zhoushan kentine ait.

Bölgede gökyüzünün rengi kızıla dönerken bu anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. İşte 'kızıl gökyüzü'nün nedeni...

Gökyüzü kan kırmızı oldu! Çin'de meydana gelen "kızıl gökyüzü" halkı sokaklara döktü... | VİDEO

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı Kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin’deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Kent sakinlerinin kayıt altına aldığı videoda gökyüzünün rengi kırmızı ve turuncu tonlarına dönerken bu durum bölgede büyük paniğe neden oldu.

Kent sakinleri tarafından telefonları ile kayıt altına alınan bu anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

Kırmızı Kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin’deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Söz konusu görüntüleri paylaşan bölge sakinlerinden bir kişi 'Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi beni gerçekten şaşırtıyor' notunu düştü.

Bu tüyler ürperten görüntünün sebebi ile ilgili ise ülke basınında bir iddia gündeme geldi.

Buna göre; kızıl gökyüzünün nedeni bulut seviyesinin düşük olması olarak açıklandı.

Kırmızı Kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin’deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı.

SON DAKİKA