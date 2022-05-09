Kırmızı (Kızıl) gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin'deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Çin'in Zhejiang eyaletinde görenlerin tüylerini ürperten kırmızı gökyüzü olayı sosyal medyada viral oldu. Yaşanan bu olay karşısında bölge halkı büyük panik yaşarken bu anları kayda aldı. Çin'deki korkutucu görüntülerle birlikte "Kırmızı kızıl gökyüzü nedir, neden olur?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce İzmir'de de benzer bir olay yaşanmıştı. Bilim insanları bu tüyler ürperten görüntünün perde arkası hakkında açıklama yaptı. Peki, Kırmızı kızıl gökyüzü nedir, neden olur? İşte detaylar...