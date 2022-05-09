Kırmızı (Kızıl) gökyüzü nedir, neden olur? İşte Çin'deki kırmızı gökyüzünün nedeni...

Söz konusu görüntüleri paylaşan bölge sakinlerinden bir kişi 'Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi beni gerçekten şaşırtıyor' notunu düştü.

Bu tüyler ürperten görüntünün sebebi ile ilgili ise ülke basınında bir iddia gündeme geldi.

Buna göre; kızıl gökyüzünün nedeni bulut seviyesinin düşük olması olarak açıklandı.