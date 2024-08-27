Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
09:26
Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimler alabilir? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye yardımı başvuru ekranı!
Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencileri ve velilerini kırtasiye alışverişi heyecanı sardı. Hatırlanacağı üzere ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere okul ihtiyaçlarını karşılamaları için madde destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yapılan Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri bu yıl da e-Devlet ekranı üzerinden kolayca yapılacak. Bu noktada kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları, ücreti öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler, ne kadar, kaç TL? İşte, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvuru ekranı...