Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimler alabilir? e-Devlet 2024-2025 Kırtasiye yardımı başvuru ekranı!

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı, Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir defa olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toplu olarak ödenir.

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunmak için şartları sağlayanların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek yoktur.

Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler, başvuru işlemlerini e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirebilir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ