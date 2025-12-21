Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kış gündönümü nedir, en uzun gece ne zaman yaşanacak ve kaç saat sürecek? 21 Aralık'ta başladı!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:17

21 Aralık'ta gerçekleşen kış gündönümü, ekinoks tarihlerini araştıran kişilerce mercek altına alınıyor. Güney ve kuzey yarım küreler için farklı anlamlar barındıran ekinoks tarihlerinden 21 Aralık ile ilgili olarak, kış gündönümü nedir, en uzun gece ne zaman yaşanacak ve kaç saat sürecek soruları yanıt arıyor. İşte detaylar.

Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gün, yılın en uzun gecesi, kış mevsiminin başlangıcı gibi işaretlerle anılan 21 Aralık kış gündönümü; konuya merakı olan kişiler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda kış gündönümü nedir, en uzun gece ne zaman yaşanacak ve kaç saat sürecek soruları yanıt arıyor. İşte Kış gündönümü tarihi ve önemi;

2025 KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?
Kış Gündönümü, yıl içerisinde genellikle 21 veya 22 Aralık tarihlerinden birine denk gelir. 2025 yılında ise 21 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleşecek.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış Gündönümü, Dünya'nın eksen eğikliğinin bir sonucudur ve bu eğiklik nedeniyle Güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla ulaşır. 1 Aralık'ta Güneş ışınları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile düşer.

Bu durum, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcını ve Güneş'in ufuk üzerindeki en düşük yüksekliğe ulaştığı anı gösterir, bu da en kısa gün süresini beraberinde getirir.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesinin yaşandığı tarihtir.
  • Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne en eğik açıyla düşer.
  • Bu tarihten itibaren Güneş ışınlarının geliş açısı yavaş yavaş dikleşmeye başlar.
GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?
Kış Gündönümü tarihi, sadece en uzun geceyi işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda gündüzlerin uzamaya başladığı dönüm noktasıdır.

21 Aralık tarihinden hemen sonra, yani 22 Aralık günü itibarıyla, gündüz süreleri uzamaya ve geceler kısalmaya başlayacaktır.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRER, NEREDE GERÇEKLEŞİR?
Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop şehrinde yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da gerçekleşiyor. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır.