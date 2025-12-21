Kış gündönümü nedir, en uzun gece ne zaman yaşanacak ve kaç saat sürecek? 21 Aralık’ta başladı!

Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gün, yılın en uzun gecesi, kış mevsiminin başlangıcı gibi işaretlerle anılan 21 Aralık kış gündönümü; konuya merakı olan kişiler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda kış gündönümü nedir, en uzun gece ne zaman yaşanacak ve kaç saat sürecek soruları yanıt arıyor. İşte Kış gündönümü tarihi ve önemi;