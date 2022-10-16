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Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:12

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu için tarih...

Kış lastiği uygulaması için tarihler merak konusu haline geldi. Yol ve sürüş güvenliği nedeniyle yıl içinde belli dönemlerde araç lastiklerinin mevsime göre kullanılması gerekiyor. Özellikle şehirler arası uzun yolculuklarda, yağış ve don olaylarının yaygın olduğu bölgeler başta olmak üzere yurt genelinde sıkı denetimlerle kış lastiği uygulaması sürdürülüyor.Kış mevsiminin de yaklaşması ve havaların soğumasıyla beraber "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte o tarih ve detaylar.