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Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:12

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu için tarih...

Kış lastiği uygulaması için tarihler merak konusu haline geldi. Yol ve sürüş güvenliği nedeniyle yıl içinde belli dönemlerde araç lastiklerinin mevsime göre kullanılması gerekiyor. Özellikle şehirler arası uzun yolculuklarda, yağış ve don olaylarının yaygın olduğu bölgeler başta olmak üzere yurt genelinde sıkı denetimlerle kış lastiği uygulaması sürdürülüyor.Kış mevsiminin de yaklaşması ve havaların soğumasıyla beraber "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte o tarih ve detaylar.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu için tarih...

Kış mevsiminde sürücülerin ve yolcuların güvenliği için en önemli tedbirlerden birisi kış lastiği uygulamasıdır. Kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte sürücüler için "Kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihi nedir? Kış lastiği ne zaman takılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İklim şartlarına göre yılın belirli dönemlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğu için denetimler, yetkili kişilerce gerçekleştiriliyor. Peki, bu uygulama ne zaman başlayacak? İşte yanıtı ve detaylar.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu için tarih...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

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Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu için tarih...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu için tarih...

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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