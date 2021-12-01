Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?
Kış aylarının çetin geçtiği illerde önemi daha da artan ve uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 54 ilde uygulanmakla birlikte valiliklerin alacakları karara göre uygulamanın alanı ve zamanı genişletilebilmektedir. Kış lastiği zorunluluğunun uygulandığı şehirler; İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'tır.
İlgili şehirlerdeki hava koşulları, Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin dördüncü maddesinde belirtilen kış lastiği tanımı kısmındaki "7 ºC'nin altındaki sıcaklıklarda…" ifadesini tam olarak karşıladığı için sürücülerin, uygulama üzerine önemle eğilmesi tavsiye edilmektedir. Zira listede bulunan şehirlerde kış ayı ortalama sıcaklıkları 7 ºC ve daha aşağı değerlere inebilmektedir.