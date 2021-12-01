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Giriş Tarihi: 01.12.2021 01:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 01:15

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, Aralık ayının başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Trafikte can güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulama, kış lastiği zorunluluğu başladı mı sorusuyla araştırılıyor. Uygulamanın başlangıç tarihi gelirken oto lastikçilerde yoğunluk meydana geliyor. Zorunluluğun kimler için geçerli olduğunu ve başlangıç tarihini araştıran pek çok sürücü ise 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu sorularının yanıtını arıyor. İşte kar lastiği zorunluluğu hakkında detaylar…

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu?

Kar ve don olaylarında can kayıplarının ve trafikteki aksamaların önüne geçen zorunlu kış lastiği uygulaması gündemdeki yerini koruyor. Özellikle şehirlerarası yolculuklarda hayat kurtaran bu uygulama için belirlenen tarih geldi. Kurala uymayanlar için cezai yaptırım uygulanan kış lastiği zorunluluğu başladı mı ve ne zaman başlıyor soruları yanıt arıyor. 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu? İşte merak edilenlerin yanıtı!

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021'de başladı. Uygulamanın sona ereceği tarih ise 1 Nisan 2022. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her sene 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

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Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Araçların kış lastiği kontrolü ve denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022'den itibaren güncellenecek.

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU, HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlar, römork ve yarı römorklar ve TSK'ya ait taşıtlarla ilgili araçların römorklarının kış lastiği zorunluluğunun dışında bırakıldığını ilan eden tebliğ, özel ve ticari tüm araçlar için geçerliliğini korumaktadır. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, ticari araçların tamamı kış lastiği uygulamasına tâbi tutulmaktadır.

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2021 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçlar için zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Kış aylarının çetin geçtiği illerde önemi daha da artan ve uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 54 ilde uygulanmakla birlikte valiliklerin alacakları karara göre uygulamanın alanı ve zamanı genişletilebilmektedir. Kış lastiği zorunluluğunun uygulandığı şehirler; İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'tır.

İlgili şehirlerdeki hava koşulları, Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin dördüncü maddesinde belirtilen kış lastiği tanımı kısmındaki "7 ºC'nin altındaki sıcaklıklarda…" ifadesini tam olarak karşıladığı için sürücülerin, uygulama üzerine önemle eğilmesi tavsiye edilmektedir. Zira listede bulunan şehirlerde kış ayı ortalama sıcaklıkları 7 ºC ve daha aşağı değerlere inebilmektedir.

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