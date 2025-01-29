Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 19:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:54

Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda 42 yaşındaki Emrah Duran ve eşi 43 yaşındaki Aysel Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın evde de devam etmesi üzerine Aysel Duran eline aldığı silahla eşini göğsünden vurarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!

Saat 02.00 sırlarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!

Yaşanan arbede sırasında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Emrah Duran kanlar içinde yığıldı. Tabanca sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!

Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA