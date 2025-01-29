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Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
19:54
Kıskançlık tartışması kanlı bitmişti: Eşini öldüren kadın tutuklandı!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda 42 yaşındaki Emrah Duran ve eşi 43 yaşındaki Aysel Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın evde de devam etmesi üzerine Aysel Duran eline aldığı silahla eşini göğsünden vurarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.