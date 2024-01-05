Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.