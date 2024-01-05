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Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:13
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!
Fenomen çift Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan ülkeye giriş yaptıkları sırada gözaltına aldı. Fenomen çift dolandırıcılık iddialarını yalanladı. İfadeleri ise ağızları açık bıraktı