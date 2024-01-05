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Haberler Yaşam Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 12:13

Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!

Fenomen çift Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan ülkeye giriş yaptıkları sırada gözaltına aldı. Fenomen çift dolandırıcılık iddialarını yalanladı. İfadeleri ise ağızları açık bıraktı

Yunus Emre KAVAK
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.

Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu'nun, yakın çevrelerini dolandırıp yurt dışına kaçtıkları iddia ediliyordu.

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Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!

Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu bugün Gürcistan'dan dönüp Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiklerinde gözaltına alındılar.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı | Video

Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!

"BİZ KİMSEYİ DOLANDIRMADIK" DEDİLER
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli karı koca suçlamaları kabul etmedi.

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