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Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:40
Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevresini 150 milyon TL dolandırdı. Ardından Gürcistan'a kaçtı. Türkiye'ye döndükleri sırada havaalanında yakalanan çift, tutuklandı. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun hakime verdikleri ifade de ortaya çıktı. Aylık kazançların 40 ila 60 bin TL arasında olduğunu söyleyen Talu çiftinin söyledikleri şaşkınlık yarattı: Borcu ödemek için Porsche'umuzu sattık!