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Haberler Yaşam Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:40

Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevresini 150 milyon TL dolandırdı. Ardından Gürcistan'a kaçtı. Türkiye'ye döndükleri sırada havaalanında yakalanan çift, tutuklandı. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun hakime verdikleri ifade de ortaya çıktı. Aylık kazançların 40 ila 60 bin TL arasında olduğunu söyleyen Talu çiftinin söyledikleri şaşkınlık yarattı: Borcu ödemek için Porsche'umuzu sattık!

DHA
Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!

Türkiye, sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu dosyasına kilitlendi. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen Talu çiftinin yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti. Gürcistan'dan havayolu ile Türkiye'ye geldikleri sırada gözaltına alınan Kıvanç ve Beril Talu, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!

AYLIK KAZANÇLARI ŞOKE ETTİ!

Yakınlarını dolandırdıkları iddia edilen çiftin hakimlikte verdikleri ifade ise şaşkına çevirdi. Beril Talu, aylık kazancının 60 bin TL olduğunu söyledi. "Şirketten ayrıldıktan sonra eşimle birlikte kendimize ait ' Var böyle tipler' organizasyon ve nakliye hizmetleri limited şirketinde faaliyet göstermeye başladık. Yaklaşık 60 adet proje aldık, proje oluşturduk. Bunlardan 5-6 tanesini gerçekleştirdik. 10-15 tanesi türlü sebeplerden dolayı iptal oldu ya da ertelendi.

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Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!

Biz faaliyetlerimize devam ederken istifaya zorlandığım şirkete dair alacaklılar ve projelerini yürüttüğüm kişiler tarafından ödeme yapmam istendi. Biz de bir kısmını kendime ait araç, babama ait bir araç ve tekne satmak suretiyle ödemeye çalıştık ancak faaliyetlerimiz aksadığı için çevremizden borç almak zorunda kaldık. Zamanla borç aldığımız kişiler bize tehditvari konuşmaya başladılar. Kendilerini tahsilatçı olarak tanıtan kimi kişiler, bizi çocuğumuz üzerinden tehdit etmeye başladılar. Ben ve eşim bu kişilerle konuşmayı denedik ancak hayatımızla ve çocuğumuzla tehdit edildiğimiz için konuşmanın bir faydasının olmayacağını gördük" dedi.

Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!

"ZAN ALTINDA BIRAKILDIK"
Beril Talu ifadesinin devamında, can güvenliği olmadığı için Türkiye'den kaçtıklarını söyledi. Talu, şöyle devam etti: Bundan ötürü can güvenliğimizden dolayı 15 Ekim'de Gürcistan'a gittik. Gittiğimizin ertesi günü sosyal medya ve kimi haber sitelerinde eski arkadaşım olan bir muhabirin şahsımızı zan altında bırakacak ve tarafımızla ilgili dolandırıcı algısı oluşturacak kimi haberler yaptığını gördük.

Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadesi ortaya çıktı: Borcu ödemek için Porsche’umuzu sattık!

Eşim Gürcistan'dayken dahi şirket faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktaydı ancak haberler çok farklı yönlere gidince bizden alacaklı olan herkes suç duyurularında bulunmaya ve asparagas twitler atmaya başladılar. Bunların artık sonu gelmiyordu. Bizim eşimle birlikte hiçbir şekilde bu kişileri dolandırmak veya borçlarımızı ödememek gibi niyetimiz yoktu ancak borç aldığımız kişiler yüzde 100'ün üzerinde dahi faizler talep etmeye başladılar. Dosyada bulunan suç duyurularından da bunu zaten görebilirsiniz. Borçlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük.

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