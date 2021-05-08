Kıyamete Bir Kala filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim?

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ KONUSU

Dünyanın merkezi aşırı derecede ısınmış, buna bağlı olarak da tüm ülkelerde çeşitli felaketler, yüksek şiddetli depremler meydana gelmektedir. Calvin, tüm bu kargaşanın içerisinde yıkılan bir hapishanedeki sevgilisini aramaktadır. Hapishaneden kaçan suçlular şehir için bir tehdit oluşturmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünyanın merkezinin ısınmasıyla birlikte tüm ülkelerde meydana gelmeye başlayan kıyametler ve bu kargaşanın içerisinde sevgilisini aramakta olan bir adamın hikayesini konu edinen Kıyamete Bir Kala filminin sahnelerinin büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiştir.