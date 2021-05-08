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Giriş Tarihi: 08.05.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 11:06

filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Aksiyon türündeki yapımlara ilgi duyanlar için bu akşam televizyonda yayınlanacak yapım için geri sayım başladı. Dünyanın merkezinin ısınmasıyla birlikte tüm ülkelerde meydana gelmeye başlayan kıyametler ve bu kargaşanın içerisinde sevgilisini aramakta olan bir adamın hikayesini konu edinen yapımın Yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna'nın oturmuştur. Peki Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim? İşte , oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi

Kıyamete Bir Kala filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak ediliyor. 2015 yılında vizyona giren ve birbirinden ünlü isimlerin başrolü paylaştığı yapımın aksiyon sahneleri nefes kesiyor. Yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna'nın oturduğu Kıyamete Bir Kala filminin oyuncu kadrosunda birbirinden yetenekli ve ünlü oyuncular yer alıyor. Buna göre; Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim? İşte , oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi

Kıyamete Bir Kala filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim?

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ KONUSU

Dünyanın merkezi aşırı derecede ısınmış, buna bağlı olarak da tüm ülkelerde çeşitli felaketler, yüksek şiddetli depremler meydana gelmektedir. Calvin, tüm bu kargaşanın içerisinde yıkılan bir hapishanedeki sevgilisini aramaktadır. Hapishaneden kaçan suçlular şehir için bir tehdit oluşturmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünyanın merkezinin ısınmasıyla birlikte tüm ülkelerde meydana gelmeye başlayan kıyametler ve bu kargaşanın içerisinde sevgilisini aramakta olan bir adamın hikayesini konu edinen filminin sahnelerinin büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiştir.

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Kıyamete Bir Kala filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim?

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna'nın oturduğu filminin oyuncu kadrosunda birbirinden yetenekli ve ünlü oyuncular yer alıyor. İşte Kıyamete Bir Kala filmi oyuncu kadrosu:

David Cade (Calvin Hopkin)

Gina Holden (Ashley Wilkins)

Christopher Judge (Lieutenant Grisham)

Kamar de los Reyes (Carlos Dorado)

Meline Lizette (Jennifer Mendez)

Eric Allan Kramer (Sergeant Wade)

Greg Serano (Ramirez)

Christian Levatino (Gates)

Raymond J. Barry (Major Gray)

Peter Katona (Kyle Pitinski)

Jon MAck (Candice)

David Scott Lago (Nicco)

Adam Lieberman (Larry)

Lila Dupree (Capt Smith)

Cesar De Leon (Convict)

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