Kıyamete Bir Kala filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Kıyamete Bir Kala filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Aksiyon türündeki yapımlara ilgi duyanlar için bu akşam televizyonda yayınlanacak yapım için geri sayım başladı. Dünyanın merkezinin ısınmasıyla birlikte tüm ülkelerde meydana gelmeye başlayan kıyametler ve bu kargaşanın içerisinde sevgilisini aramakta olan bir adamın hikayesini konu edinen yapımın Yönetmen koltuğunda Michael J. Sarna'nın oturmuştur. Peki Kıyamete Bir Kala konusu ne oyuncuları kim? İşte Kıyamete Bir Kala filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi