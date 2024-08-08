Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
10:07
Kız kardeşini taciz eden adamı korkutmak istemişti: Bir anda kanlar içinde kaldı!
İstanbul Sancaktepe'de Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden Ali K.'yi konuşmak için ofise çağırdı. Rıdvan Akdoğan, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı. Yasin Akdoğan, kardeşinin katil olmasını engellediği sırada bir anda silah patladı. Kanlar içinde kalan Rıdvan Akdoğan kurtarılamadı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.