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Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:07

Kız kardeşini taciz eden adamı korkutmak istemişti: Bir anda kanlar içinde kaldı!

İstanbul Sancaktepe'de Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden Ali K.'yi konuşmak için ofise çağırdı. Rıdvan Akdoğan, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı. Yasin Akdoğan, kardeşinin katil olmasını engellediği sırada bir anda silah patladı. Kanlar içinde kalan Rıdvan Akdoğan kurtarılamadı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Kız kardeşini taciz eden adamı korkutmak istemişti: Bir anda kanlar içinde kaldı!

Olay, 12 Temmuz Cuma günü Sancaktepe'de bir ofiste meydana geldi.

Kız kardeşini taciz eden adamı korkutmak istemişti: Bir anda kanlar içinde kaldı!

İddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen Rıdvan ve Yasin Akdoğan, Ali K.'yi ofise çağırdı.

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Kız kardeşini taciz eden adamı korkutmak istemişti: Bir anda kanlar içinde kaldı!

Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ali K.'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor. Yasin Akdoğan'ın araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan Ali K.'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor.

Kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden oldu! Olay anı kamerada | Video

Kız kardeşini taciz eden adamı korkutmak istemişti: Bir anda kanlar içinde kaldı!

Yasin Akdoğan'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Kız kardeşini taciz eden adamı korkutmak istemişti: Bir anda kanlar içinde kaldı!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kardeşi Yasin Akdoğan ise, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı.

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