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Haberler Yaşam Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler
Giriş Tarihi: 31.05.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 17:11

Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ziyarete açıldı. Bugün, ücretsiz ziyaretin son gününde tarihi bir kalabalık yaşandı. Vatandaş 2 saat sıra bekledikten sonra Boğaz'ın incisine ulaştı

Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

İstanbul'un simgesi Kız Kulesi, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı.

Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

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Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

Tüm İstanbullu, Boğaz'ın incisini görebilmek için sıralandı. Bugün de ücretsiz ziyaretlerin son gününde, kuleye ulaşımın sağlandığı Üsküdar'da mahşeri kalabalık yaşandı.

Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

Sahilde oluşan kuyruk, havadan da görüntülenirken sıradakilerin, bekleme süreleri ise 2 saati aştı.

Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

SAATLERCE BEKLEDİLER
Kuyrukta bekleyenlerden Dilek Yeşilyurt, "Yaklaşık 1 buçuk saattir sırada bekliyorum. Bugün son gün diye geldik, seçimde görevim vardı aslında niyetimiz o gün gitmekti ama bugün oğlum için de okuldan izin alıp geldim.

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