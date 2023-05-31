Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

SAATLERCE BEKLEDİLER

Kuyrukta bekleyenlerden Dilek Yeşilyurt, "Yaklaşık 1 buçuk saattir sırada bekliyorum. Bugün son gün diye geldik, seçimde görevim vardı aslında niyetimiz o gün gitmekti ama bugün oğlum için de okuldan izin alıp geldim.