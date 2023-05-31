Kız Kulesi’ne son gün ilgisi… Saatlerce beklediler

İstanbul'un simgesi Kız Kulesi, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Tüm İstanbullu, Boğaz'ın incisini görebilmek için sıralandı. Bugün de ücretsiz ziyaretlerin son gününde, kuleye ulaşımın sağlandığı Üsküdar'da mahşeri kalabalık yaşandı. Sahilde oluşan kuyruk, havadan da görüntülenirken sıradakilerin, bekleme süreleri ise 2 saati aştı. SAATLERCE BEKLEDİLER Bugünü değerlendirmek istedim. İlk defa görmek nasip olacak, restorasyon yapılmış halini merak ettim' ifadesini kullandı. Ziyaretçi Mustafa Aydın, '10 dakika sonra tam 2 saattir bekliyor olacağım. Daha önce hiç gelmemiştim, yenilenince yeni halini görmeye geldim. Eski hali de güzeldi ama, yeni hali de, geceleri ışık gösterileri oluyor. Değişim de şart tabi ki. Bakalım, merak ediyoruz, umarım görebiliriz, 16.00'da kapanacağı söyleniyor' diye konuştu.