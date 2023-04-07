Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanı izle Show TV ekranı: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Fatih'in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir.

Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir. Çimen'in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen'e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım'ın elini bağlayacaktır.