Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:55

Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, FatihKızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ile bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Her Cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekran macerasına ara veriyor. Dizinin 66. Bölümünde gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Yayınlanan sezon finali fragmanı ise izleyicileri şoke etti. Görkem ve Ömer'in yaşadığı tek gecelik ilişki ortaya çıkarken Fatih adeta deliye döner. Nilay'ın ''Biri düştü!'' feryadı sonrası aile evin dışına koşar. Peki, Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem mi, Mustafa mı yoksa Fatih mi? İşte Kızılcık Şerbeti 66. bölüm özeti ve yaşanacaklar...

Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti 66. bölüm ile sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin sezon finali fragmanı ise büyük merak uyandırdı. 66. Bölüm fragmanında Mustafa Görkem ve Fatih'i ayırmak ister. Ancak Görkem'in attığı vazo Mustafa'nın yaralanmasına neden olur. Ünal ailesinde kaos hakimken Nilay'ın ''Biri düştü!'' çığlığı yankılanır. Bu noktada ''Kızılcık Şerbeti kim düştü?'' sorusu gündeme gelir. Tahminlere göre düşebilecek üç isim var: Görkem, Mustafa, Fatih… İşte Kızılcık Şerbeti 66. bölüm özeti…

Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ YAPIYOR!

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 7 Haziran Cuma akşamı 66. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı dram türdeki dizi sezon finali yaparak ekran macerasına ara veriyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Saklı kalan sırlar Ünal ailesini darmadağın ediyor. İşte Kızılcık Şerbeti 66. bölüm özeti ve yaşanacaklar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!

SEZON FİNALİ FRAGMANI MERAK UYANDIRDI!

Kızılcık Şerbeti dizisi 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Görkem ve Ömer'in geçmişte yaşadıkları ortaya çıkarken Fatih adeta deliye döner. Kendisinin odaya kilitleyen Görkem'in kapısını kırar.

Mustafa Fatih'i sakinleştirmek için peşinden gelir. Ancak Görkem'in Fatih'i uzaklaştırmak için attığı vazo Mustafa'ya gelir. Mustafa aldığı darbe ile yere yığılır.

Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!

Abdullah ise duydukları karşısında Ömer'in yakasına yapışır.

Kendisine sarf edilen sözlere daha fazla tahammül edemeyen Ömer, Abdullah'a ''Bana ahlaktan bahsetme. Alev ile beraber olduğunu açıklasana!'' der.

Bu sözler sonraso Ünal ailesinde bir soğuk duş daha yaşanır.

Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!

Öte yandan Nilay'ın ''Biri düştü!'' feryadı herkesi endişelendirir. Tüm aile korku içinde dışarıya koşarken kimin düştüğü büyük merak uyandırır.

SON DAKİKA