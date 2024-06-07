Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!

Abdullah ise duydukları karşısında Ömer'in yakasına yapışır.

Kendisine sarf edilen sözlere daha fazla tahammül edemeyen Ömer, Abdullah'a ''Bana ahlaktan bahsetme. Alev ile beraber olduğunu açıklasana!'' der.

Bu sözler sonraso Ünal ailesinde bir soğuk duş daha yaşanır.