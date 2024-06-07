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Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem, Mustafa, Fatih… Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ağızları açık bırakan o sahne!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:55
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ile bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Her Cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekran macerasına ara veriyor. Dizinin 66. Bölümünde gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Yayınlanan sezon finali fragmanı ise izleyicileri şoke etti. Görkem ve Ömer'in yaşadığı tek gecelik ilişki ortaya çıkarken Fatih adeta deliye döner. Nilay'ın ''Biri düştü!'' feryadı sonrası aile evin dışına koşar. Peki, Kızılcık Şerbeti kim düştü? Görkem mi, Mustafa mı yoksa Fatih mi? İşte Kızılcık Şerbeti 66. bölüm özeti ve yaşanacaklar...