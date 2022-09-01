Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...

Dışarıdaki tuvalete girdiğimizde mikroplardan korunmak için ilk yaptığımız işlerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak. Ancak bazı uzmanlara göre bu hareket son derece hatalı. Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor.