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Haberler Yaşam Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:03

Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...

Dönem dönem hepimiz halka açık tuvaletleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu tuvaletlerde hijyenden şüphe duyanlar, klozetin üstünü peçetelerle sarıyor. Hijyen olarak yapmış olduğumuz bu hareketle ilgili uzmanlardan çok ciddi uyarılar geldi.

Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...

Dışarıdaki tuvalete girdiğimizde mikroplardan korunmak için ilk yaptığımız işlerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak. Ancak bazı uzmanlara göre bu hareket son derece hatalı. Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor.

Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...

Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü.

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Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...

Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor.

Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...

Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor.

Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...

Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır.

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