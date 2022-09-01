Haberler
Yaşam
Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
09:03
Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar için önemli uyarı! Uzmanlar açıkladı: Bunu sakın yapmayın...
Dönem dönem hepimiz halka açık tuvaletleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu tuvaletlerde hijyenden şüphe duyanlar, klozetin üstünü peçetelerle sarıyor. Hijyen olarak yapmış olduğumuz bu hareketle ilgili uzmanlardan çok ciddi uyarılar geldi.