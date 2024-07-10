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Haberler Yaşam Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 06:08

Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi

Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Kocaeli de var. Daha önce Çanakkale'de görev alan yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Aktaş yeni görevinde Kocaeli'nde olacak. Peki; İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...

Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi

Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemde. Valilik atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından 5 ilde yeni valiler araştırılıyor. Bu noktada Aktaş da takip ediliyor. İşte, İlhami Aktaş'ın hayatı hakkında merak edilenler...

Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi

YENİ KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ OLDU!

Çanakkale Valisi olan İlhami Aktaş, atama kararı ardından yeni Kocaeli Valisi oldu. Çanakkale Valiliğine ise Ömer Toraman atandı.

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Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi

İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Erzurum ili Oltu İlçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinden sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.


1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere'de kaldı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.


Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi

2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici görevlendirme ile Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ağustos 2013'te bu görevinden Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 30 Aralık 2013'te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi. Bu görevi yürütürken Ağustos 2014 'te Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 30/05/2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak atanana kadar Özel Kalem Müdürlüğü görevine devam etti.

Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi

13/06/2016 tarihinden 10/06/2020 tarihine kadar 4 yıl Nevşehir Valisi olarak görev yapan Vali İlhami AKTAŞ, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atandı.

17 Haziran 2020 tarihinde Çanakkale Valiliği görevine başlayan Vali İlhami AKTAŞ, 2 çocuk babasıdır.

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