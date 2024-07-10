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Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:08
Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İlhami Aktaş siyasi kariyeri ve biyografisi
Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Kocaeli de var. Daha önce Çanakkale'de görev alan yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Aktaş yeni görevinde Kocaeli'nde olacak. Peki; İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...