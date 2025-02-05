Kocaeli’de dehşet! Kayıp olayı cinayet çıktı: Silahla vurulup ormana gömüldü

Bir süre önce kaybolan Serdar Arslan'ı bulmak için güvenlik güçleri harekete geçti. Tamamen gizli bir şekilde yapılan araştırmalar, kayıp olayının bir cinayet olabileceğini ortaya çıkardı. Elde edilen ipuçları doğrultusunda Kartepe Serinlik mevkiindeki ormanlık alanda yapılan aramalar sonucu, Arslan'ın silahla vurularak öldürüldüğü ve cesedinin toprağa gömüldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu cinayetle ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.