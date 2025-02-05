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Kocaeli'de dehşet! Kayıp olayı cinayet çıktı: Silahla vurulup ormana gömüldü
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:44
Kocaeli'de dehşet! Kayıp olayı cinayet çıktı: Silahla vurulup ormana gömüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan Serdar Arslan'ın cansız bedeni, ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Yapılan incelemelerde, Arslan'ın silahla öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili gözaltılar yapılırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.