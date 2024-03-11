Kocasını sevgilisine öldürttü: Daha sonra yaptıkları pes dedirtti!

Karabük Dorukhan tünelinin yakınların da 2011 yılı Ağustos ayında ormanlık alanda Jandarma Ekiplerince cesedi bulunan ve eziyet edilerek öldürüldüğü anlaşılan fakat kimliği faili meçhul olarak kayıtlara geçen erkek şahıs ile ilgili olay Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM müdürlüğünün titiz çalışması sonunda çözüldü. Şahsı eşinin gönül ilişkisi olduğu sevgilisi ile birlikte hareket ederek öldürdüğü tespit edildi.