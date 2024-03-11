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Kocasını sevgilisine öldürttü: Daha sonra yaptıkları pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:32
Kocasını sevgilisine öldürttü: Daha sonra yaptıkları pes dedirtti!
Karabük Dorukhan tünelinin yakınlarında 2011 yılı Ağustos ayında ormanlık alanda Jandarma Ekiplerince cesedi bulunan ve eziyet edilerek öldürüldüğü anlaşılan fakat kimliği faili meçhul olarak kayıtlara geçen erkek şahıs ile ilgili olay Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM müdürlüğünün titiz çalışması sonunda çözüldü. İşte detaylar…