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KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
20:01
KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?
Kök maaş hesaplama ekranı sorgulanıyor. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz 2024 zammı ile yapılan artışın ardından SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaş hesaplama ekranı araştırılmaya başladı. Enflasyon verilerinin ardından emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için kök maaşımı e-Devlet nereden öğrenebilirim, kök maaşım ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor? Peki SSK Bağkur kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar