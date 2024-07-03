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Haberler Yaşam KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 20:01

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?

Kök maaş hesaplama ekranı sorgulanıyor. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz 2024 zammı ile yapılan artışın ardından SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaş hesaplama ekranı araştırılmaya başladı. Enflasyon verilerinin ardından emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için kök maaşımı e-Devlet nereden öğrenebilirim, kök maaşım ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor? Peki SSK Bağkur kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?

3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan enflasyon verileri ile birlikte altı aylık kök maaşa yansıyacak artış da belli oldu . Bunun üzerine kök maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar e- Devlet kök maaş hesaplama ekranı araştırmasına başladı. Peki kök maaş nasıl hesaplanır?

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

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KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşti. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET: 2024 Temmuz SSK Bağkur 4A-4B-4C kök maaşımı nasıl ve nereden öğrenebilirim?

KÖK MAAŞ NE DEMEK?

Bir vatandaşın emekli olmaya hak kazandığı anda aldığı temel maaşa kök maaş adı verilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesi ile belirlenen alt sınırın altında kalan maaş farklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi kararı alınmıştır.

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