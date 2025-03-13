Komisyon kadın derneklerini dinledi: ‘İstanbul Sözleşmesi LGBT’nin truva atı’

Kanunun, sözleşmenin kapasitesinin de üzerinde kadını korumaya yönelik düzenlemeler içerdiğini belirten Sarı, "İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkması, iç uygulamayı etkileyen bir şey değil. Hiçbir mahkeme, kararını verirken İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı için yargılama yapmıyor, 6284 sayılı yasadaki hükümlere göre karar veriyor" ifadesini kullandı.