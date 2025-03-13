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Komisyon kadın derneklerini dinledi: ‘İstanbul Sözleşmesi LGBT’nin truva atı’
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
10:34
Komisyon kadın derneklerini dinledi: ‘İstanbul Sözleşmesi LGBT’nin truva atı’
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkmasının iç uygulamayı etkilemediğini vurgulayarak, "Hiçbir mahkeme, kararını verirken İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı için yargılama yapmıyor" dedi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür de, "İstanbul Sözleşmesi, LGBT'nin truva atı. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması memleket için iyi oldu." ifadelerini kullandı.