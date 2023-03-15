Konya, Aksaray, Isparta TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Konya, Aksaray, Isparta TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TARİHLER BELLİ OLDU: TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz."