Konya, Aksaray, Isparta TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Konya, Aksaray, Isparta TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İlk İş Yerim kura etabı başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan kura tarihleri takvimi bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Buna göre, 15 Mart Çarşamba bugün Konya, Aksaray, Isparta iş yeri kura çekimleri yapılacak. Böylece Konya Meram'da 308, Aksaray Merkez'de 220, Isparta Merkez'de 271 iş yeri hak sahibini bulacak. Uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Konya, Aksaray, Isparta TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Konya, Aksaray, Isparta TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 15 Mart 2023 Konya, Aksaray, Isparta TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı.